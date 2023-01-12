Новогодний турпоток в Рязанскую область увеличился на 7% по сравнению с 2021 годом

На новогодних праздниках Рязанская область принимала гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской, Тамбовской, Тульской областей и других регионов. За это время наш регион посетили более 111 тыс. туристов. Об этом сообщил официальный телеграм-канал региона.

По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 7%. Работали туристические комплексы, гостиницы, санатории, базы отдыха, музеи и ремесленные центры. На открытых площадках проводились праздничные программы для всех желающих. Много было и тех, кто просто приехал к друзьям и родственникам.

В Рязанской области много мест, которые обязательно стоит посетить. Традиционно самыми популярными стали музей Есенина в Константинове, Рязанский Кремль, художественный музей, усадьба академика Павлова. Любителей активного отдыха радушно встречали загородные курорты, эко-парки, спортивно-развлекательные комплексы.

Регион всегда рад гостям. Для всех, кто приезжает в Рязанскую область, есть разнообразные варианты досуга. Узнать о достопримечательностях, мероприятиях, интересных маршрутах и объектах можно в Рязанском туристском информационном центре, который сейчас борется за звание «Лучшего регионального ТИЦ».