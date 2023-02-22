Нового сенатора от Рязанской областной думы назначат через довыборы

Рязанская областная дума может делегировать своего представителя в Совет Федерации в сентябре 2023 года, пишут «Ведомости».

По данным издания, человек, который сменит ушедшего в отставку Игоря Морозова, будет назван после единого дня голосования 10 сентября. В этот день могут пройти дополнительные выборы в облдуму, если вступит в силу приговор депутату Станиславу Подолю.

20 февраля Перовский районный суд Москвы приговорил Подоля к 300 часам обязательных работ по делу об отравлении детей Восточного округа Москвы сливочным маслом производства «АМК Рязанский». От отбывания наказания его освободили за истечением срока давности, но оставаться депутатом, после вступления в силу приговора, Подоль уже не сможет.