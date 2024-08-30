Нового и. о. ректора РГУ Дмитрия Бокова представили коллективу вуза

30 августа состоялось официальное представление Дмитрия Бокова в качестве исполняющего обязанности ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Коллективу РГУ нового руководителя вуза представил директор департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Свистунов.
Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил уверенность, что Дмитрий Боков, обладающий богатым управленческим опытом, сможет вывести университет на новый уровень развития.
Дмитрий Боков поблагодарил за доверие и заявил, что сплочённая команда будет работать над развитием РГУ.
Напомним, Боков официально вступил в должность и.о. ректора РГУ имени С. А. Есенина 27 августа. До этого занимал пост председателя Облизбиркома.
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