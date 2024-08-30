Пятница, 30 августа, 2024

Нового и. о. ректора РГУ Дмитрия Бокова представили коллективу вуза

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

30 августа состоялось официальное представление Дмитрия Бокова в качестве исполняющего обязанности ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Коллективу РГУ нового руководителя вуза представил директор департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Свистунов.

— Мы рады назначению Дмитрия Бокова руководителем вуза. У него много положительных характеристик на федеральном и региональном уровнях. Важно, что он выпускник этого университета, знает ситуацию изнутри, и с поддержкой коллектива выведет его на новый уровень развития, – сказал Алексей Свистунов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил уверенность, что Дмитрий Боков, обладающий богатым управленческим опытом, сможет вывести университет на новый уровень развития.

— Грамотный, опытный руководитель. Дмитрий Александрович очень любит свою альма-матер, при встречах всегда с большим уважением говорил о вузе, – охарактеризовать его глава региона.

Дмитрий Боков поблагодарил за доверие и заявил, что сплочённая команда будет работать над развитием РГУ.

Напомним, Боков официально вступил в должность и.о. ректора РГУ имени С. А. Есенина 27 августа. До этого занимал пост председателя Облизбиркома.

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