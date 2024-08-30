Нового и. о. ректора РГУ Дмитрия Бокова представили коллективу вуза

— Мы рады назначению Дмитрия Бокова руководителем вуза. У него много положительных характеристик на федеральном и региональном уровнях. Важно, что он выпускник этого университета, знает ситуацию изнутри, и с поддержкой коллектива выведет его на новый уровень развития, – сказал Алексей Свистунов.