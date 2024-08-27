Дмитрий Боков — и.о. ректора РГУ: что известно о новом руководителе вуза?

Во вторник, 27 августа, Минобрнауки РФ опубликовало официальное сообщение о назначении на должность и.о. ректора РГУ имени С. А. Есенина Дмитрия Бокова. 7info публикует биографию нового руководителя вуза.

Боков Дмитрий Александрович родился 4 апреля 1981 года в селе Зелёный Яр, УССР. В 1998 году окончил СШ №4 г. Скопина Рязанской области, имеет два высших образования.

В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Рязанский государственный педагогический университет имени С.А. Есенина» (диплом с отличием по специальности «История», квалификация «Учитель истории и английского языка»). В 2019 году окончил магистратуру ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» по направлению подготовки «Юриспруденция».

В период обучения в РГУ входил в состав совета факультета, получал именную стипендию, возглавлял Студенческий клуб.

С 1999 по 2007 годы играл в КВН, принимал участие в 4-х Международных фестивалях команд КВН «КиВиН», обладатель Кубка КВН г. Москвы в 2001 году, участник музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН» в 2003 году.

В 2012 году решением диссертационного совета при РГУ имени С.А. Есенина от 24 апреля 2012 года присуждена учёная степень кандидата педагогических наук. Свою трудовую деятельность Боков начал в октябре 2003 года в родном вузе, работал методистом воспитательной части в ГОУ ВПО «Рязанский государственный педагогический университет имени С.А. Есенина». С января 2008 года по сентябрь 2009 года – директор Студенческого клуба Управления учебно-воспитательной работы РГУ имени С.А. Есенина, а с сентября 2009 года по февраль 2013 года – начальник отдела внеучебной работы Управления учебно-воспитательной работы РГУ имени С.А. Есенина.

С 2009 по 2013 год – руководитель Ассоциации детских и молодёжных общественных объединений Рязанской области «Молодежный Совет», которая включала в себя около 30 крупных общественных объединений региона. В этот же период входил в состав Общественной палаты Рязанской области, был председателем комиссии по добровольчеству и молодёжной политике. Инициировал и сопровождал проекты социального воздействия регионального и межрегионального уровней в сфере образования, социальной поддержки незащищенных слоёв населения, пропаганды здорового образа жизни и др.

С 2011 по 2013 год – заместитель секретаря Рязанского регионального отделения ВПП «Единая Россия», член президиума регионального политсовета.

Дмитрий Боков с 2013 года находился на государственной гражданской службе, имеет классный чин – действительный государственный советник Рязанской области II класса.

С марта 2013 года по апрель 2016 года – заместитель министра образования Рязанской области.

С апреля 2016 года Дмитрий Боков работал на руководящих должностях в Избирательной комиссии Рязанской области: с апреля 2016 года по декабрь 2021 года – заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области (на постоянной (штатной) основе); с 10 декабря 2021 года по 26 августа 2024-го — председатель Избирательной комиссии Рязанской области (на постоянной (штатной) основе состава 2021-2026 гг.).

С 1 мая 2019 года Дмитрий Боков является доцентом кафедры истории и философии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Он становился автором 18 научных статей по педагогике, истории, избирательному праву, из которых четыре статьи опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК.

С февраля 2020 года Дмитрий Боков – главный редактор научно-практического журнала Избирательной комиссии Рязанской области «Выборы: теория и практика». Особое внимание на посту руководителя областной избирательной комиссии уделял работе с молодыми избирателями. Проводил большую организационно-методическую работу с членами избирательных комиссий разного уровня. Непосредственно принимал участие в организации и проведении множества избирательных кампаний федерального, регионального и местного уровней.

Свободно владеет английским языком.

Дмитрий Боков имеет награды:

ЦИК России: благодарность председателя (2016 год), благодарность (2018 г.), Почётная грамота (2020 г.);

благодарность Министра спорта и туризма РФ (2009 г.);

знак губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии» (2018 г.);

министерства образования Рязанской области: благодарность

(2013 г.), почётная грамота (2016 г.).

Регулярно занимается спортом, участвует в турнирах по футболу. Вредные привычки отсутствуют. Женат, воспитывает двух дочерей 11 и 15 лет.