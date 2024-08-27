Вторник, 27 августа, 2024

Дмитрий Боков назначен и.о. ректора РГУ имени Есенина

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: t.me/minobrnaukiofficial

Исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина) назначен Дмитрий Александрович Боков. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Минобрнауки.

Дмитрий Боков окончил РГУ им. С. А. Есенина в 2004 году по специальности «История». В 2019 году он завершил магистратуру этого вуза по специальности «Юриспруденция». Также он имеет научную степень кандидата педагогических наук и является автором 18 научных публикаций.

Свой карьерный путь Дмитрий Боков начал в стенах родного университета. Он работал методистом воспитательной части и начальником отдела внеучебной работы.

С 2016 года работал в Избирательной комиссии Рязанской области, а с 2021 года был её руководителем.

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