Дмитрий Боков назначен и.о. ректора РГУ имени Есенина

Исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина) назначен Дмитрий Александрович Боков. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал Минобрнауки.

Дмитрий Боков окончил РГУ им. С. А. Есенина в 2004 году по специальности «История». В 2019 году он завершил магистратуру этого вуза по специальности «Юриспруденция». Также он имеет научную степень кандидата педагогических наук и является автором 18 научных публикаций.

Свой карьерный путь Дмитрий Боков начал в стенах родного университета. Он работал методистом воспитательной части и начальником отдела внеучебной работы.

С 2016 года работал в Избирательной комиссии Рязанской области, а с 2021 года был её руководителем.