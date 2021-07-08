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Четверг, 8 июля, 2021
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Новое кладбище в Рязани построят за 11 миллионов

7info7
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В Рязани объявлены торги на строительство первой очереди Преображенского кладбища. Информация о них появилась на сайте Госзакупок.

На строительство кладбища выделят почти 11 миллионов рублей.

В настоящий момент осуществляется подача заявок на участие в аукционе. Торги состоятся 15 июля.

Согласно проекту, на кладбище будут предусмотрены более 2,5 тысяч мест общего захоронения, 200 мест под воинские захоронения, 249 мест для захоронение почётных граждан. На кладбище разместят туалеты, площадки для отдыха, площадки для сбора мусора и ёмкость с водой.

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