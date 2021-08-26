Новая российская тест-система быстро определит устойчивый к антибиотикам туберкулез

Прототип тест-системы, которая сможет менее чем за неделю определить у пациентов с туберкулезом легких лекарственную чувствительность к широкому спектру противотуберкулезных и антибактериальных препаратов, разработали в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ ФПИ»).

Специалисты Центра пояснили «Известиям» что, проблема своевременной диагностики и лечения этой категории пациентов очень актуальна в связи с увеличением числа случаев туберкулеза, вызванного лекарственно устойчивыми штаммами возбудителя. А ускоренное определение лекарственной устойчивости микобактерий способствует своевременному назначению терапии, позволяющей в короткие сроки прекратить выделение бактерий у пациента и циркуляцию возбудителя в обществе.

Кроме того, тест-система позволит определять чувствительность микобактерий туберкулеза одновременно к десяти или более антибиотикам в течение пяти дней, тогда как современный импортный дорогостоящий аналог требует для этого не менее 14 дней, — уточнил главный разработчик тест-системы, заведующий отделом инфекционной иммунологии, патологии и биотехнологий ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, профессор Михаил Владимирский.

По его словам, прототип новой тест-системы основан на применении литических микобактериофагов — вирусов, поражающих только микобактерии туберкулеза. Их используют для оценки метаболизма (химические реакции, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. — «Известия») микобактерий лекарственными препаратами.

Предполагается, что применение разработанной тест-системы в будущем в два раза сократит время проведения исследования и многократно снизит стоимость анализа по определению лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза, выделенных у пациентов.

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