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Фото: Министерство физической культуры и спорта Рязанской области
Спорт

Новая современная хоккейная коробка появится в 2025 году в Скопине

Анастасия Мериакри

В Скопине в 2025 году установят новую современную хоккейную коробку. Об этом стало известно 29 апреля в ходе заседания правительства Рязанской области.

Комментируя сообщения граждан из соцсетей, и.о. главы администрации Скопина Ирина Ланина сообщила о том, что в этом году в микрорайоне Сельхозтехника будет установлена новая современная хоккейная коробка, а прилегающая территория комплексно обновлена.

Так, будут отремонтированы подъездные пути, установлена современная система освещения, созданы новые зоны спорта и отдыха для детей и взрослых. Сквер микрорайона тоже обновят в текущем году.

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