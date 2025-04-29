Новая современная хоккейная коробка появится в 2025 году в Скопине

В Скопине в 2025 году установят новую современную хоккейную коробку. Об этом стало известно 29 апреля в ходе заседания правительства Рязанской области.

Комментируя сообщения граждан из соцсетей, и.о. главы администрации Скопина Ирина Ланина сообщила о том, что в этом году в микрорайоне Сельхозтехника будет установлена новая современная хоккейная коробка, а прилегающая территория комплексно обновлена.

Так, будут отремонтированы подъездные пути, установлена современная система освещения, созданы новые зоны спорта и отдыха для детей и взрослых. Сквер микрорайона тоже обновят в текущем году.