Пятница, 27 октября, 2023
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В Рязани благоустроили новую локацию для горожан от «Зеленого сада»

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Строительные команды под руководством инженера Шитикова Кирилла завершили благоустройство сквера вдоль Московского шоссе.

Больше 10 лет окрестность ключевого транспортного узла Рязани рядом с центральным автовокзалом украшали забор из профлиста и небольшой пустырь с рекламным щитом. Весной «Зеленый сад» обратился к городской администрации с инициативой преобразить и благоустроить эту территорию за свой счёт. Уже летом 2023 года застройщик приступил к работам.

Теперь участок протяженностью 150 м вдоль Московского шоссе около ЖК iTower выложен тротуарной плиткой и засажен газоном. Также обновлённую территорию украшают высаженные сосны и можжевельники. В тени подрастающих деревьев можно будет присесть на скамейки с дизайнерским освещением и usb-портами для зарядных устройств. В вечернее время сквер освещают 6 новых фонарных столбов, спроектированных специально для этой локации. Все металлические конструкции разработали и произвели проектный отдел и цех металлообработки компании «Зеленый сад».

Общая стоимость реализации проекта составила 300 млн. руб. Все работы компания выполнила за свой счет: новый сквер стал подарком городу от «Зеленого сада».  

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС». ИНН: 6215014910.

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