В Рязани благоустроили новую локацию для горожан от «Зеленого сада»

Строительные команды под руководством инженера Шитикова Кирилла завершили благоустройство сквера вдоль Московского шоссе.

Больше 10 лет окрестность ключевого транспортного узла Рязани рядом с центральным автовокзалом украшали забор из профлиста и небольшой пустырь с рекламным щитом. Весной «Зеленый сад» обратился к городской администрации с инициативой преобразить и благоустроить эту территорию за свой счёт. Уже летом 2023 года застройщик приступил к работам.

Теперь участок протяженностью 150 м вдоль Московского шоссе около ЖК iTower выложен тротуарной плиткой и засажен газоном. Также обновлённую территорию украшают высаженные сосны и можжевельники. В тени подрастающих деревьев можно будет присесть на скамейки с дизайнерским освещением и usb-портами для зарядных устройств. В вечернее время сквер освещают 6 новых фонарных столбов, спроектированных специально для этой локации. Все металлические конструкции разработали и произвели проектный отдел и цех металлообработки компании «Зеленый сад».

Общая стоимость реализации проекта составила 300 млн. руб. Все работы компания выполнила за свой счет: новый сквер стал подарком городу от «Зеленого сада».

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