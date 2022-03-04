Ночью в Рязани убирали снег и ремонтировали ямы на дорогах

На уборку города 4 марта вышли 70 сотрудников Дирекции благоустройства. В работах также задействована спецтехника для противогололедной обработки и погрузчики. Пешеходные переходы расчищали на улицах Чапаева, на улице Урицкого чистили от снега тротуар, сообщает пресс-служба мэрия.

- Реклама -

Мусор собирали на Первомайском проспекте, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, сквере на Соборной, сквере на Новослободской, Бульваре Победы, Московском шоссе, улицах Новоселов, Дзержинского и других территориях. Обрезка деревьев продолжается на Первомайском проспекте, улицах Яхонтова и Молодцова.

Бригады мехуборки очищали проезжую часть от снега и наледи на улице Стройкова. На дежурстве на случай выпадения осадков находятся 20 комбинированных дорожных машин.

Прошедшей ночью с улиц Островского, Радищева, Куйбышевского шоссе, проезда Яблочкова вывезено около 1400 кубических метров снега. Грейдирование проводилось на улицах Кальной, Кремлевский Вал, Окском проезде и проезде Речников.

- Реклама -

Ночью ямочный ремонт проводился на перекрестке улиц Крупской и Костычева, Интернациональной, Пушкина, Славянском проспекте. Отремонтировано около 100 метров дорожного полотна.