Ночью в Дашково-Песочне незнакомец ограбил 35-летнего рязанца

Ночью в Дашково-Песочне на улице Новосёлов незнакомец ограбил 35-летнего рязанца на 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевший рассказал, что возвращался с застолья и был пьян. На улице к нему подошёл незнакомец и под угрозой расправы отобрал деньги.

Полицейские получили описание внешности нападавшего и смогли установить его личность. Им оказался 30-летний местный житель.

Выяснилось, что на украденные деньги злоумышленник устроил большое застолье. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до 7 лет лишения свободы.