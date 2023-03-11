Ночью 11 марта в Дашково-Песочне выявлено незначительное превышение ПДК сероводорода

Ночью 11 марта стационарный пост наблюдения выявил незначительное превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба министерства природопользования Рязанской области.
По данным ведомства, превышение находится в пределах технической погрешности приборов. Уровень концентрации сероводорода в 00:40 составил составил 1,12 ПДКмр.
Рязанцы, живущие в Дашково-Песочне, вряд ли согласятся с такими результатами. Ранее в социальных сетях сообщалось о «жутком выбросе».
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