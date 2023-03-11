Ночью 11 марта в Дашково-Песочне выявлено незначительное превышение ПДК сероводорода

Ночью 11 марта стационарный пост наблюдения выявил незначительное превышение ПДК сероводорода в Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба министерства природопользования Рязанской области.

По данным ведомства, превышение находится в пределах технической погрешности приборов. Уровень концентрации сероводорода в 00:40 составил составил 1,12 ПДКмр.

— Однако превышение по сероводороду было незначительное, при последующих замерах стационарным постом наблюдалось снижение концентрации вплоть до нулевых показателей, — говорится в сообщении ведомства.

Рязанцы, живущие в Дашково-Песочне, вряд ли согласятся с такими результатами. Ранее в социальных сетях сообщалось о «жутком выбросе».

— Воняет газом, даже через закрытые окна, сначала подумала что в квартире, открыла окно и всё понятно, — написала пользовательница ВК.