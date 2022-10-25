Ночь на вторник стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь на вторник 25 октября стала самой холодной в Москве с начала осени. Об этом, ссылаясь на сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, морозные ночи в столице, Подмосковье наблюдаются давно, просто сегодняшняя — самая холодная.

Минимальная ночная температура, зарегистрированная 25 октября на территории Москвы — 2,1 градуса, в Московской области в некоторых районах регистрировалось меньше минус 6 градусов.

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