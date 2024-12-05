Четверг, 5 декабря, 2024
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NOAA: цунами после мощного землетрясения в Калифорнии достигнет Сан-Франциско

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Алексей Самохин

В соответствии с сообщением Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), цунами ожидается в Сан-Франциско, штат Калифорния, около 12:10 по местному времени (23:10 мск). Волна стала следствием мощного землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего у побережья Калифорнии, сообщает РИА Новости. 

По данным Центра предупреждения о цунами NOAA, тревога объявлена для ряда прибрежных районов в штатах Калифорния и Орегон. Жителей этих регионов настоятельно просят следить за сообщениями властей, избегать выхода к воде и быть готовыми к возможной эвакуации.

По данным Геологической службы США, мощное землетрясение магнитудой 7,0 баллов произошло у побережья Северной Калифорнии в четверг утром по местному времени. 

Такие явления часто сопровождаются значительными разрушениями, поэтому соблюдение всех предписаний может спасти жизнь. Специалисты продолжают мониторинг ситуации, чтобы обновлять информацию в режиме реального времени.

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