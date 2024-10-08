Нижний городской парк в Рязани отроется 9 октября

В Рязани 9 октября откроется значимая часть Большого пешеходного маршрута — Нижний городской парк. Об этом заявил губернатор Павел Малков на заседании правительства.

Губернатор отметил, что проект реконструкции парка поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Малков рассказал, что сам не раз был на объекте, подбирал цвета, контролировал процесс работы. Для реконструкции парка использовали возможности национального проекта «Жилье и городская среда».

Павел Малков отметил, что детскую площадку в парке откроют чуть позже: ее благоустраивают другому проекту.