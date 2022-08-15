Нижегородский губернатор заявил об отстранении заподозренного в коррупции главы района

Глава администрации Богородского муниципального округа Александр Сочнев, задержанный в понедельник по подозрению в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков, будет немедленно отстранен от должности, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Поводом послужила проведенная главой региона проверка ведущегося в районе строительства детского сада.

«Выслушал на оперативке доклады профильных замов по текущим стройкам в регионе. Затем сразу поехал в Богородский район — детский сад в Бурцеве на 140 мест никак не могут достроить. Сейчас подрядчик пообещал достроить детсад до октября. Не выполнит — расторгнем контракт и примем меры по отношению к недобросовестному подрядчику. Вопрос не только к подрядчику, но и к администрации района — контроля не было, о проблемах не докладывали. Это недопустимо и требует немедленных мер. Глава Александр Сочнев будет немедленно отстранен от должности», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что правоохранительные органы при содействии и поддержке властей «ведут свою работу». «Мы же принимаем свои меры в рамках нашей компетенции. Сотрудники администрации, ответственные за стройку в районе, тоже должны понести ответственность за срыв сроков сдачи объекта, вплоть до отстранения от занимаемых должностей», — подчеркнул Никитин.

По версии следствия, глава администрации Богородского муниципального округа в декабре 2021 года подписал постановление о заключении договоров купли-продажи на земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства, нарушив требования Земельного кодекса РФ. В результате муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 900 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, три недели назад экс-глава Богородского района Константин Пурихов также был задержан за махинации с землей. По версии следствия, с 2017 года по июль 2022 года подозреваемый получал взятку от предпринимателей за способствование перевода земельных участков площадью более 100 тысяч квадратных метров из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в 30 миллионов рублей (статья 260 УК РФ). Ночью 28 июля 73-летний задержанный скончался в СИЗО, проводится доследственная проверка.