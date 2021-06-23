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Среда, 23 июня, 2021
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Николай Любимов выступил с докладом на открытии Алматинского бизнес-форума

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Николай Любимов выступил с докладом на открытии Алматинского бизнес-форума
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23 июня рязанская делегация продолжила работу в Казахстане, куда во главе с губернатором Николаем Любимовым отправилась с бизнес-миссией.

Выступая на открытии VII Алматинского бизнес-форума глава региона выступил с докладом, посвящённым вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Регион намерен вести развитие взаимовыгодных контактов с казахстанской стороной.

Чтобы партнерство было эффективным, главное – знать реальную ситуацию у своих коллег. Какие потребности и в чем они испытывают, что у них в планах, чем буквально они дышат. В этом смысле прямое доверительное общение – крайне важно и нужно. Именно за этим наша региональная делегация приехала в Казахстан, — сказал он.

Николай Любимов рассказал о преимуществах Рязанской области, мерах поддержки инвестиционной деятельности, развития экспорта, точечной работе с предприятиями ведущих отраслей, программе внешнеэкономического взаимодействия, а также опыте повышения эффективности экономических процессов и кластерных объединениях.

Расширение объемов товарообмена достижимо за счет развития кооперационных связей между предприятиями-участниками кластеров российских регионов с предприятиями, входящими в кластеры или иные отраслевые объединения стран ЕАЭС, в частности, Казахстана, – отметил Любимов. – Последовательное движение в направлении установления новых контактов, открытия совместных производств и реализации производственных и инвестиционных проектов позволит регулировать увеличение товарооборота. Именно об этом мы вели переговоры буквально вчера в рамках наших визитов на предприятия Алматы.

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