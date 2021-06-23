Николай Любимов выступил с докладом на открытии Алматинского бизнес-форума

23 июня рязанская делегация продолжила работу в Казахстане, куда во главе с губернатором Николаем Любимовым отправилась с бизнес-миссией.
Выступая на открытии VII Алматинского бизнес-форума глава региона выступил с докладом, посвящённым вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает сайт правительства Рязанской области.
Регион намерен вести развитие взаимовыгодных контактов с казахстанской стороной.
Николай Любимов рассказал о преимуществах Рязанской области, мерах поддержки инвестиционной деятельности, развития экспорта, точечной работе с предприятиями ведущих отраслей, программе внешнеэкономического взаимодействия, а также опыте повышения эффективности экономических процессов и кластерных объединениях.
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