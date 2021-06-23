Николай Любимов выступил с докладом на открытии Алматинского бизнес-форума

Чтобы партнерство было эффективным, главное – знать реальную ситуацию у своих коллег. Какие потребности и в чем они испытывают, что у них в планах, чем буквально они дышат. В этом смысле прямое доверительное общение – крайне важно и нужно. Именно за этим наша региональная делегация приехала в Казахстан, — сказал он.