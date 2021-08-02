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Понедельник, 2 августа, 2021
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Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова

Елена Лобанова
Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
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В понедельник, 2 августа, Николай Любимов возложил цветы к памятнику генерала армии Василия Маргелова. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования Дня ВДВ. 

В мероприятии участвовали мэр города Елена Сорокина, зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов, начальник РГВВДКУ Руслан Евкодимов, а также жители города и ветераны ВДВ. 

Цветы возложили к монументу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, и памятнику Василия Маргелова. Память десантников, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом. 

На мероприятии отметили, что днем рождения воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях под Воронежем впервые выбросили на парашютах 12 человек для выполнения тактической задачи. 

В настоящее время в ВДВ насчитывается свыше 35 000 военнослужащих. 

  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
  • Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова
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