Николай Любимов возложил цветы к памятнику Маргелова

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В понедельник, 2 августа, Николай Любимов возложил цветы к памятнику генерала армии Василия Маргелова. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования Дня ВДВ.

В мероприятии участвовали мэр города Елена Сорокина, зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов, начальник РГВВДКУ Руслан Евкодимов, а также жители города и ветераны ВДВ.

Цветы возложили к монументу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, и памятнику Василия Маргелова. Память десантников, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания и троекратным оружейным залпом.

На мероприятии отметили, что днем рождения воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях под Воронежем впервые выбросили на парашютах 12 человек для выполнения тактической задачи.

В настоящее время в ВДВ насчитывается свыше 35 000 военнослужащих.