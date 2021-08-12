Николай Любимов: «Самая перспективная площадка для инвесторов находится в Новомичуринске»

- Advertisement -

12 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в Пронском районе. Он посетил сквер на проспекте Смирягина в Новомичуринске. Проект благоустроен в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

На благоустройство сквера направили более 30 млн руб. Там провели озеленение, создали велосипедные дорожки, установили детский игровой и спортивный комплекс. Также там установили памятник Ивану Мичурину.

Новомичуринск преображается. Идет и благоустройство территории, и создается современная инфраструктура. Главное, что все это делается в открытом диалоге жителей и власти, — сказал глава региона.

Местные житель поинтересовались дальнейшими перспективами благоустройства. По словам Любимова, программа поддержки местных инициатив будет продолжена.

Например, в порядок планируют привести городскую набережную. Проект «парк берег» стал проектом-победителем рейтингового голосования.

Он может стать уникальным. Здесь можно создать жемчужину и для местных жителей, и для туристов, которые занимаются спортом. Это очень важная инициатива, которую мы обязательно будем поддерживать.

Также на встрече зашла речь о том, что скоро в Новомичуринске создадут производство полиэфирного волокна. Уже найден крупный инвестор для организации предприятия.

Сегодня самая перспективная площадка для инвесторов находится именно в Новомичуринске. Здесь есть необходимые ресурсы, прежде всего энергетические. Мы обязательно реализуем здесь серьезные инвестиционные проекты.