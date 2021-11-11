Николай Любимов рассказал о работе бизнес-миссии в Узбекистане

Губернатор Рязанской области участвует в бизнес-миссии в республике Узбекистан. В четверг, 11 ноября, он рассказал о проделанной работе.
Программа бизнес-миссии очень насыщенная. В первый её день состоялись открытие регионального шоу-рума, встреча с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаев, встреча торговым представителем РФ в Узбекистане Андреем Мокроусовым. Также рязанцы пообщались с бизнес-сообществом страны. Достигнут ряд договорённостей о сотрудничестве.
Сегодня губернатор встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым и заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым.
Любимов добавил, что достигнута договорённость о проведении Дней бизнеса и культуры Ташкента в Рязанской области. В свою очередь такой же проект реализуют и в Узбекистане.
Отметим, что на следующей неделе в Москве пройдёт второй форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Рязанская делегация присоединится к его работе.