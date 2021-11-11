Николай Любимов рассказал о работе бизнес-миссии в Узбекистане

Губернатор Рязанской области участвует в бизнес-миссии в республике Узбекистан. В четверг, 11 ноября, он рассказал о проделанной работе.

Программа бизнес-миссии очень насыщенная. В первый её день состоялись открытие регионального шоу-рума, встреча с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаев, встреча торговым представителем РФ в Узбекистане Андреем Мокроусовым. Также рязанцы пообщались с бизнес-сообществом страны. Достигнут ряд договорённостей о сотрудничестве.

Сегодня губернатор встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Олегом Мальгиновым и заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррамом Тешабаевым.

Такая плотная повестка позволила нам наладить отношения и достичь конкретных договоренностей. В частности, за два месяца работы шоу-рума предприятий Рязанской области в Ташкенте для наших предпринимателей будет организовано не менее тысячи встреч не только с отдельными руководителями местных предприятий, но и с целыми отраслевыми союзами, в том числе в сфере строительства, пищевой промышленности, — отметил глава региона.

Любимов добавил, что достигнута договорённость о проведении Дней бизнеса и культуры Ташкента в Рязанской области. В свою очередь такой же проект реализуют и в Узбекистане.

Мы и узбекская сторона настроены на системную работу, в том числе связанную с договоренностями, достигнутыми по итогам нашей бизнес-миссии в Узбекистан. Самое главное – наши предприниматели заручились поддержкой на государственном уровне. Мы рассчитываем на плодотворное развитие взаимоотношений, – сказал губернатор.

Отметим, что на следующей неделе в Москве пройдёт второй форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Рязанская делегация присоединится к его работе.