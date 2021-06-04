Николай Любимов принял участие в пленарном заседание Петербургского форума

4 июня основным мероприятием деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума стало большое пленарное заседание, на котором выступил Президент России Владимир Путин. В числе участников заседания были Губернатор Рязанской Николай Любимов и председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Президент Владимир Путин сказал:
По словам Президента РФ, благодаря своевременным, оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням, сохранены миллионы рабочих мест, удалось избежать резкого падения доходов граждан.
Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом. Ежегодно форум посещают более 10 тыс. участников из более чем 140 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций.
В 2021 году главный девиз форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Деловая программа ПМЭФ включает свыше 130 экспертных дискуссий. Ведется обсуждение четырех ключевых тем: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Свои стенды на форуме развернули десятки российских регионов, стремящихся к привлечению отечественных и зарубежных инвестиций, в том числе Рязанская область.