Николай Любимов принял участие в пленарном заседание Петербургского форума

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4 июня основным мероприятием деловой программы XXIV Петербургского международного экономического форума стало большое пленарное заседание, на котором выступил Президент России Владимир Путин. В числе участников заседания были Губернатор Рязанской Николай Любимов и председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Президент Владимир Путин сказал:

Фактически с начала прошлого года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. И мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас, в России, проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую. При этом мы, конечно же, постарались сделать всё, чтобы обеспечить безопасность участников с учётом самых строгих санитарных требований. Но, повторю, сам факт проведения столь представительного форума – это, безусловно, позитивный знак, ещё одно свидетельство того, что партнёрские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид. Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике.

По словам Президента РФ, благодаря своевременным, оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисным уровням, сохранены миллионы рабочих мест, удалось избежать резкого падения доходов граждан.

Сработали наши решения по поддержке бизнеса, трудовых коллективов, регионов. Адресная помощь российским семьям и людям, потерявшим работу, также была востребована, – отметил Владимир Путин. Глава государства озвучил ряд важных решений, которые позволят оказать дополнительную поддержку гражданам и бизнесу.

Петербургский международный экономический форум — наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. На площадке ПМЭФ лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией, рынками развивающихся стран и мира в целом. Ежегодно форум посещают более 10 тыс. участников из более чем 140 стран мира. Работа организована в виде пленарных заседаний, круглых столов, выставок, телемостов, презентаций.

В 2021 году главный девиз форума – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Деловая программа ПМЭФ включает свыше 130 экспертных дискуссий. Ведется обсуждение четырех ключевых тем: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Свои стенды на форуме развернули десятки российских регионов, стремящихся к привлечению отечественных и зарубежных инвестиций, в том числе Рязанская область.