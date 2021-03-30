В понедельник, 29 марта, Николай Любимов посетил завод «Красное знамя». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатору показали новейшую продукцию: рентгенографический аппарат «МобиРен-4-МТ, а также комплектующие к системам медицинской и хирургической навигации «Мультитрек» и «Неоплан».

— Все разработки ведутся вместе с профессиональными сообществами, а также специалистами ведущих лечебных учреждений. Выпускаемая медицинская продукция уже активно поставляется в профильные организации России, — рассказал гендиректор завода Алексей Рощин.

Главе региона показали участок «Точной механики». В данный проект внедрили современное высокоточное оборудование с применением бережливого производства. Модернизации завода позволила существенно увеличить объемы производства, сократить сроки выпуска готовой продукции. В целом в период с 2016 по 2020 год было закуплено 640 единиц новейшей производственной техники и свыше 1000 единиц средств измерений на сумму более 2,4 млрд рублей.