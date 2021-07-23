- Advertisement -

В пятницу, 23 июля, Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Кораблинском районе. Он осмотрел несколько объектов, на которых проводились или в настоящее время ведутся ремонтные работы.

Так, глава региона возложил цветы к мемориалу Победы в Кораблине в память о павших воинах. В прошлом году объект отремонтировали за 2,5 млн рублей. Рабочие заменили основание мемориала, нанесли декоративную штукатурку, установили гранитные плиты, бордюрный камень и освещение. В настоящее время разрабатывается проект для подключения «Огня памяти» к магистральному газопроводу.

Губернатор посетил и Березовый парк, где продолжаются работы по благоустройству. Там уже обустроили пешеходные дорожки, детскую зону, спортплощадку, скейт-парк, лыже-роллерную трассу с трибунами и раздевалками. В рамках третьего этапа работы запланированы на главной аллее парка, береговой линии водоема, детской и волейбольной площадках. В Березовом парке появятся многофункциональный павильон и открытая сцена для проведения выставок и мастер-классов, городских мероприятий. На эти цели выделено в целом 75,7 млн рублей.

— Это крупный и серьезный проект, который есть не в каждом районном центре. Важно, что сами жители высказывали свои идеи и пожелания по развитию парка, и теперь они постепенно реализуются. Самое главное, что проект создавался в открытом диалоге жителей и местной власти, — подчеркнул Николай Любимов.

Жители попросили губернатора посодействовать выделению средств на строительство станции обезжелезивания. Этот объект крайне необходим в старой части города, где содержание железа в водопроводной воде превышает допустимые нормы. Министерству ТЭК и ЖКХ Рязанской области глава региона поручил проработать этот вопрос и внести соответствующие предложения в бюджет на 2022 год. Губернатор добавил, что проблема качества питьевой воды существует во многих населенных пунктах, и ее решению Правительство региона будет продолжать уделять большое внимание.