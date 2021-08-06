Николай Любимов: Люди хотят видеть результат

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Николай Любимов побывал в Чучкове, где проверил благоустройство парка на площади Ленина.

Работы провели в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Благоустройство осуществили в два этапа. В общей сложности на него потратили более 2 миллионов. Там появились зоны для отдыха и спорта, велодорожки и детские игровые объекты.

Глава региона высоко оценил качество работ, отметил многофункциональную направленность пространства. Важно, что проект реализовали по инициативе жителей.

Люди хотят видеть результат не в отдаленной перспективе, а сегодня-завтра, – сказал Губернатор, обращаясь к общественности. – Для этого нужен постоянный контроль. Я прошу вас вместе с депутатами принять активное участие в этой работе.

На встрече присутствовали жители села Остро-Пластиково. Они выразили благодарность за строительство ФАПа. Однако пока открытым остаётся вопрос с ремонтом дороги к нему. Глава региона В настоящий момент уже подготовлена проектно-сметная документация на ремонт.

Дорогу нужно обязательно сделать, – сказал Любимов.

Он отметил, что в ближайшее время даст поручение региональному Минтрансу о постановке на контроль этого вопроса.

Сайт регионального правительства также информирует, что на встрече обсудили подготовку района к отопительному сезону. В целях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям в областном бюджете предусмотрено выделение бюджетных кредитов. 750 тыс. руб. будет направлено в Чучковский район.