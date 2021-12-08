1.2 C
Рязань
Среда, 8 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Николай Любимов: Селу будет всегда оказываться вся необходимая поддержка

7info7
Фото: Правительство Рязанской области

По состоянию на 6 декабря сельхозпроизводителям и организация агропромышленного комплекса Рязанской области перечислено почти 2 млрд руб. в рамках господдержки. Средства поступили как из федерального, так и из областного бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

На поддержку АПК в 2021 году было заложено 2,3 млрд руб.  Кроме того,в декабре ожидается поступление 436 млн руб. из федерального бюджета на приобретение кормов для молочного животноводства, строительство и модернизацию молочных ферм. Эта новая мера вводится впервые для стабилизации ситуации в молочном скотоводстве России, сохранения численности поголовья молочного крупного рогатого скота и сохранения уровня производства молока и молочных продуктов.

Также в аграрный сектор привлекаются льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. С начала года их выдали на общую сумму более 10 млрд руб., в том числе 8,4 млрд. руб. краткосрочных и 1,7 млрд. руб. инвестиционных.

Реклама

Представленные региональным Минсельхозом данные прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов:

– Аграрный сектор показывает отличные результаты, является одним из наиболее перспективных, инвестиционно привлекательных направлений региона. Для того чтобы обеспечить поступательное развитие АПК, селу будет всегда оказываться вся необходимая поддержка.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,843ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img