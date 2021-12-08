Николай Любимов: Селу будет всегда оказываться вся необходимая поддержка

По состоянию на 6 декабря сельхозпроизводителям и организация агропромышленного комплекса Рязанской области перечислено почти 2 млрд руб. в рамках господдержки. Средства поступили как из федерального, так и из областного бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

На поддержку АПК в 2021 году было заложено 2,3 млрд руб. Кроме того,в декабре ожидается поступление 436 млн руб. из федерального бюджета на приобретение кормов для молочного животноводства, строительство и модернизацию молочных ферм. Эта новая мера вводится впервые для стабилизации ситуации в молочном скотоводстве России, сохранения численности поголовья молочного крупного рогатого скота и сохранения уровня производства молока и молочных продуктов.

Также в аграрный сектор привлекаются льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. С начала года их выдали на общую сумму более 10 млрд руб., в том числе 8,4 млрд. руб. краткосрочных и 1,7 млрд. руб. инвестиционных.

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Представленные региональным Минсельхозом данные прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов: