Николай Любимов прокомментировал присвоение индустриальному парку «Рязанский» федерального статуса

Индустриальный парк «Рязанский» прошёл экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус федеральной площадки. Это решение прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов 14 декабря.

По словам главы региона, присвоение федерального статуса даёт резидентам технопарка право на получение социальных льгот на строительство инфраструктуры.

– В целом Рязанской области это даст возможность компенсировать затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки, — отметил он.

Любимов добавил, что индустриальный парк «Рязанский» – это самый масштабный в истории области инвестпроект. На одной площадке сосредоточится внушительный экономический и социальный потенциал региона.

– Индустриальный парк «Рязанский» – очень перспективный проект, ключевой в деле привлечения инвестиций в регион, – сказал губернатор. – Прошу всех, кто участвует в проекте, продолжать совместно эту очень важную работу. Надеюсь, что её результаты уже в ближайшем будущем позитивно отразятся на развитии региона и соответственно на качестве жизни людей.

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Как отметили в пресс-службе регионального правительства, площадь индустриального парка составляет почти 560 га. Более трети его территории уже заняли потенциальные резиденты, там они разместят свои промышленные объекты. Строительство предприятий даст региону порядка 20 тысяч рабочих мест. Совокупный объем инвестиций резидентов парка составит около 50 млрд рублей.

В настоящее время на территорию парка «зашли» более 20 компаний с разной специализацией производства. Это и обработка дерева, и промышленность, и производство различного оборудования, и металлообработка. Кроме того, на территории парка разместят объекты международная интернет-площадка для торговли Wildberries и компания «Яндекс».