Николай Любимов поручил усилить работу по уборке улиц

На заседании регионального правительства, которое состоялось 12 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение максимально активизировать работу по благоустройству и очистке улиц во всех муниципальных образованиях.

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По его словам, важно уделить повышенное внимание очистке территорий от грязи и пыли, скопившейся после зимы. Особенно эту работу стоит усилить в Рязани, где уборка, по его мнению, проводится, недостаточно эффективно.

— Руководство дирекции по благоустройству города Рязани меняется очень часто, но это пока не привело к каким-то прорывам и усилению работы. Необходимо, наконец, наладить эту работу, — заявил он на заседании.

Также речь зашла о ремонте дорог. Как отметил губернатор, сейчас завершаются торги на проведение дорожного ремонта и работ по благоустройству. Он напомнил, что до начала этих мероприятий важно провести ямочный ремонт, чтобы майские праздники рязанцы встретили в благоустроенных городах и посёлках.

Также в преддверии строительного сезона Николай Любимов поручил проработать грамотные решения, касающиеся перекрытия улиц и дорог на период ремонта. Важно опубликовать планы заранее, чтобы люди знали, где будет проводиться ремонт.