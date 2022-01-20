Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества Рязанской области с «Гардиан Стекло Сервисис»

20 января губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с генеральным директором в России и СНГ ООО «Гардиан Стекло Сервисис» Еленой Рассудимовой. На встрече обсудили вопросы сотрудничества региона и организации в плане реализации инвестпроектов, а также развития производства на площадке ООО «Гардиан Стекло Рязань».
Во встрече приняли участие зампред регионального правительства Артём Никитин, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, мэр Рязани Елена Сорокина, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин, гендиректор ООО «Гардиан Стекло Рязань» Алексей Моисеев.
По словам главы региона, «Гардиан Стекло Рязань» – одно из крупнейших предприятий области. Там трудоустроено порядка 260 человек. Они трудятся на достойных условиях:
Реклама
Губернатор высоко оценил стремление компании к постоянному развитию и модернизациию
Мы используем файлы cookie на веб-сайте, чтобы предоставить вам наиболее релевантный опыт, запоминая ваши предпочтения и повторные посещения. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь на использование ВСЕХ файлов cookie.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.