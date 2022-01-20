Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества Рязанской области с «Гардиан Стекло Сервисис»

20 января губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с генеральным директором в России и СНГ ООО «Гардиан Стекло Сервисис» Еленой Рассудимовой. На встрече обсудили вопросы сотрудничества региона и организации в плане реализации инвестпроектов, а также развития производства на площадке ООО «Гардиан Стекло Рязань».

Во встрече приняли участие зампред регионального правительства Артём Никитин, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, мэр Рязани Елена Сорокина, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин, гендиректор ООО «Гардиан Стекло Рязань» Алексей Моисеев.

По словам главы региона, «Гардиан Стекло Рязань» – одно из крупнейших предприятий области. Там трудоустроено порядка 260 человек. Они трудятся на достойных условиях:

– Мы стараемся поддерживать компанию и будем это делать в дальнейшем. За время ее работы господдержка в форме налоговых льгот и субсидий составила более 2 млрд 300 млн рублей, – сказал Любимов. – Эти шаги были сделаны не напрасно, и сейчас мы видим положительный результат. Компания успешно работает, выпускает качественную продукцию, отчисляются налоговые платежи в областной бюджет. А это в свою очередь расходы, в том числе на укрепление социальной сферы Рязанской области.

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Губернатор высоко оценил стремление компании к постоянному развитию и модернизациию