-6.9 C
Рязань
Четверг, 20 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества Рязанской области с «Гардиан Стекло Сервисис»

7info7

20 января губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл рабочую встречу с генеральным директором в России и СНГ ООО «Гардиан Стекло Сервисис» Еленой Рассудимовой. На встрече обсудили вопросы сотрудничества региона и организации в плане реализации инвестпроектов, а также развития производства на площадке ООО «Гардиан Стекло Рязань».

Во встрече приняли участие зампред регионального правительства Артём Никитин, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, мэр Рязани Елена Сорокина, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин, гендиректор ООО «Гардиан Стекло Рязань» Алексей Моисеев.

По словам главы региона, «Гардиан Стекло Рязань» – одно из крупнейших предприятий области. Там трудоустроено порядка 260 человек. Они трудятся на достойных условиях:

– Мы стараемся поддерживать компанию и будем это делать в дальнейшем. За время ее работы господдержка в форме налоговых льгот и субсидий составила более 2 млрд 300 млн рублей, – сказал Любимов. – Эти шаги были сделаны не напрасно, и сейчас мы видим положительный результат. Компания успешно работает, выпускает качественную продукцию, отчисляются налоговые платежи в областной бюджет. А это в свою очередь расходы, в том числе на укрепление социальной сферы Рязанской области.

Реклама

Губернатор высоко оценил стремление компании к постоянному развитию и модернизациию

– Компания Гардиан является международной. Это один из крупнейших в мире производителей стекла. Что особенно, компания начала свою историю в России именно с Рязанской области, в 2008 году здесь запустился наш первый завод, – сказала Елена Рассудимова. – Мы очень активно взаимодействуем с правительством региона, получаем всегда своевременную и очень профессиональную поддержку». Гендиректор отметила заинтересованность в развитии бизнеса на территории Рязанской области и дальнейшем вложении инвестиций, использовании действующих мер поддержки, и готовность конструктивно обсуждать эти вопросы.

  • Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества Рязанской области с «Гардиан Стекло Сервисис»
  • Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества Рязанской области с «Гардиан Стекло Сервисис»
  • Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества Рязанской области с «Гардиан Стекло Сервисис»

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,883ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img