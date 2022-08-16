Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет занимать кресло сенатора от региона. Об этом, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает «Новая газета Рязань».

По данным СМИ, Любимов останется вице-президентом университета «Синергия», куда его назначили после ухода с поста губернатора.

Журналисты отмечают, что включение Любимова в список кандидатов в Совфед было неожиданным, в том числе и для него самого. При этом бывший глава региона идёт под первым номером, о его возможном приходе в Совет Федерации сообщал РБК.

По словам источника «Новой», в списке кандидатов он временно: в Совет Федерации отправят участника под № 2 — 39-летнюю Ларису Пастухову.

Пастухова — экс-депутат гордумы Рязани, один из создателей молодёжного парламента. Журналисты называют её протеже Николая Булаева.

Сейчас она проректор Российского государственного гуманитарного университета и научный руководитель всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

В Совете Федерации Пастухова не впервые — в 2004–2005 годах была там председателем Молодежной парламентской Ассамблеи.