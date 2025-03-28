Никита Михалков станет рассказчиком в фильме «Батя 2. Дед»

Известный режиссер, актер, продюсер и сценарист Никита Михалков выступит в роли рассказчика в продолжении народной комедии «Батя» – «Батя 2. Дед» (12+) от телеканала ТНТ, кинокомпании «Централ Партнершип» и Good Story Media. Премьера самой ностальгической комедии года состоится уже через неделю – 3 апреля во всех кинотеатрах страны.

Никита Михалков озвучил весь фильм, создавая эффект диалога со зрителем. Его голос – это голос памяти, которая звучит в каждом из нас, возвращая к людям и словам, когда-то казавшимся строгими, а со временем ставшим самыми главными.

Финальные кадры фильма усиливают этот эффект: на титрах появляются настоящие фотографии дедов и прадедов главных звезд фильма, а также всей команды создателей проекта. Не просто кадры, а живая связь поколений, память о тех, кто научил стойкости, честности и любви. Эти фотографии делают историю не просто экранной, а глубоко личной — для каждого, кто помнит своего деда, для всех, кто когда-то слышал родные голоса, учившие жизни.

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За многолетнюю карьеру Никиты Михалкова его закадровый голос не раз звучал в российских проектах: от радиоспектакля «Полный поворот кругом» Андрея Тарковского до телесериала «Тихий Дон» Сергея Бондарчука. Последний раз закадровый голос актера можно было услышать в 2020 году в анимационном фильме, созданном на основе дневников «Детской книги войны». Теперь фильмографию актера пополнит и комедийный фильм «Батя 2. Дед» от режиссера Ильи Учителя.

Действие фильма «Батя 2. Дед» охватывает сразу три эпохи: наше время, 1990-е и послевоенные 1940-е годы. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.

Во время развода родители отправляют Макса в деревню на лето к деду-фронтовику. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы Деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну.

В главной роли – Евгений Цыганов. Актер появится в картине сразу в двух образах – Деда, а также молодого героя в период Великой Отечественной Войны. Роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев, а взрослого Макса – Стас Старовойтов.

Также в ролях: Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и др.

Режиссер-постановщик – Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»), оператор-постановщик – Павел Медведев, авторы сценария – Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров (авторы фильма «Батя»).