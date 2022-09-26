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Никита Гусятник 28 сентября: что нельзя и нужно делать в этот день?

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28 сентября в народном календаре — день Никиты Гусятника. В старину в эту дату люди заготавливали репу. Её употребляли в пищу как в сыром, так и в варёном виде. Из репы делали квас и пироги.

Какой сегодня церковный праздник?

Преподобный Никита исповедник, епископ Халкидонский, жил во 2-й половине VIII века.  За свою богоугодную жизнь он был возведен в сан епископа Халкидонского. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых. В царствование иконоборца Льва Армянина святитель Никита мужественно обличал иконоборческую ересь и убеждал своих пасомых благоговейно поклоняться святым иконам Христа, Божией Матери и угодников Божиих, перенес много страданий от нечестивого императора и его единомышленников-иконоборцев, был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку.

Никита Гусятник 28 сентября: что нельзя и нужно делать в этот день?

Что нельзя и что нужно делать в день Никиты-Гусятника? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 28 сентября

28 сентября удачно сложится охота. Если верить легендам, подстреленный сегодня гусь сулит охотнику невероятное счастье.

На Гусятника крестьяне режут домашних гусей. Необходимо приготовить какое-либо блюдо из гусиного мяса и накормить им соседей и друзей.

Сегодня нельзя сквернословить и нецензурно выражаться. Непотребное поведение может обернуться большими бедами.

Приметы 28 сентября

  • Сегодня наши предки традиционно следили за поведением животных:
  • Если гуси летят высоко, значит, весной будет наводнение;
  • Если домашние птицы купаются в лужах, значит, зима будет тёплой и мокрой;
  • Сухой и тёплый день сулит скорое похолодание.

28 сентября именины отмечают Яков, Макар, Андрей, Григорий, Иосиф, Виссарион, Николай, Максим, Петр, Порфирий.

Сны в ночь на 28 сентября определяют энергетические и эмоциональные ресурсы. Такие сны сбываются редко, но необходимо к ним прислушиваться. Важно, как вы ощущаете себя в этом сне, как поступаете.

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