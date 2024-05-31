Эпатажный актёр Никита Джигурда договорился о службе в зоне СВО, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

По данным источника, Джигурда будет служить в том же подразделении, что и муж Елены Блиновской и бывший адвокат Эльман Пашаев.

Журналисты выяснили, что артист уже запросил так называемое отношение. По данным «Комсомольской правды», отношение показывает, что вакансия в подразделении есть, это рекомендация для военкомата и командира.

Также сообщается, что в марте Джигурда в течение трёх дней выступал для бойцов на Донбассе. На его странице в соцсети много сообщений, посвящённых СВО.