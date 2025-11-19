Павел Малков: «Племенные предприятия Рязанской области полностью закрывают потребности региона по высокопродуктивным животным»

Молочное животноводство в Рязанской области продолжает динамично развиваться. Государственная поддержка, особенно в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», и значительные инвестиции способствуют увеличению поголовья коров, повышению продуктивности и улучшению качества молока.

Губернатор Павел Малков отметил: «Племенные предприятия Рязанской области в последние несколько лет вышли на качественно другой уровень работы. Они полностью закрывают потребности региона по высокопродуктивным животным. Налажено сотрудничество с хозяйствами разных субъектов России. Есть и экспортные продажи. Эффективная работа наших зоотехников и селекционеров – вклад в развитие молочного животноводства. Каждый год идет стабильный прирост в производстве молока. Это стало возможным благодаря современным технологиям и новым животноводческим комплексам, построенным в последние годы. В том числе новым крупным предприятиям в Спасском районе и Касимовском округе. Уже пять лет подряд регион входит в десятку лидеров рейтинга по продуктивности коров».

В регионе функционируют 18 племенных хозяйств, специализирующихся на разведении крупного рогатого скота голштинской и черно-пестрой пород. Средний годовой надой на корову превышает 10,6 тонн.

За 2025 год племенные хозяйства региона продали более 3 тысяч голов скота как внутри области, так и в другие регионы России. Впервые в этом году рязанские племенные животные были приобретены зарубежным предприятием из Костанайской области Республики Казахстан. Компания «Вакинское Агро» поставила две партии нетелей, а в декабре планируется отправка третьей. Продолжается комплектование новых комплексов в Спасском районе и Касимовском округе, а также обновление стада на действующих фермах.

Поставки молодняка КРС в 2025 году осуществлялись в Татарстан, Алтайский край, Московскую, Смоленскую, Ивановскую области и Казахстан. Производители и переработчики молока в Рязанской области получают 9 специализированных субсидий, включая поддержку производства и переработки молока, приобретение и содержание племенных животных, страхование, строительство и маркировочное оборудование. С прошлого года появилась новая мера поддержки — субсидии на проведение геномной оценки племенной ценности КРС.