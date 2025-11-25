Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

25 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Рязани на 2026 и на плановый период 2027-2028 годов.

Слушания провела председатель комитета по бюджету и налоговой политике РГД Галина Трушина, в них приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, руководители структурных подразделений администрации Рязани, Почетные граждане Рязани, представители общественных объединений, жители города.

Основные параметры главного финансового документа города были озвучены начальником финансово-казначейского управления администрации Светланой Финогеновой. Доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы определены в размере 9,5 млрд., безвозмездные поступления из областного бюджета – 10 млрд. руб.

Основу бюджета составляют 19 муниципальных программ. Главный финансовый документ города остается социально ориентированным – обеспечение действующих расходных обязательств в социальной сфере составляет 70,8% от общего объема расходов, или 14,3 млрд. рублей. На оплату труда работников социальной сферы выделят 10,6 млрд. рублей.

Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов – школы в микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы №28, а также двух образовательных учреждений в Семчино и Олимпийском городке, которые в следующем году будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации для школы в районе Михайловского шоссе и детского сада на Лыбедском бульваре.

На финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» запланировано 708 млн рублей, МП «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» – 1 млрд. 364 млн рублей, МП «Общественный транспорт в городе Рязани» – 604 млн рублей.

До начала слушаний поступило 5 предложений к проекту бюджета, они включены в итоговый документ слушаний. Также с вопросами и предложениями выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители города – обращения касались благоустройства города, реализации муниципальной программы «Окраины» и Программы поддержки местных инициатив. Предложения будут рассмотрены и включены в итоговый документ публичных слушаний.