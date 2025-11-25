Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
Рязань
Доходы Рязани в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей

Анастасия Мериакри

25 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета города Рязани на 2026 и на плановый период 2027-2028 годов.

Слушания провела председатель комитета по бюджету и налоговой политике РГД Галина Трушина, в них приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, руководители структурных подразделений администрации Рязани, Почетные граждане Рязани, представители общественных объединений, жители города.

Основные параметры главного финансового документа города были озвучены начальником финансово-казначейского управления администрации Светланой Финогеновой. Доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы определены в размере 9,5 млрд., безвозмездные поступления из областного бюджета – 10 млрд. руб.

Основу бюджета составляют 19 муниципальных программ. Главный финансовый документ города остается социально ориентированным – обеспечение действующих расходных обязательств в социальной сфере составляет 70,8% от общего объема расходов, или 14,3 млрд. рублей. На оплату труда работников социальной сферы выделят 10,6 млрд. рублей.

Предусмотрены расходы на софинансирование строительства крупных социальных объектов – школы в микрорайоне ДПР-7, 7А, нового здания школы №28, а также двух образовательных учреждений в Семчино и Олимпийском городке, которые в следующем году будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, запланирована разработка проектно-сметной документации для школы в районе Михайловского шоссе и детского сада на Лыбедском бульваре.

Читайте также  Прошли публичные слушания по рассмотрению проекта областного бюджета на 2026 год

На финансирование муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» запланировано 708 млн рублей, МП «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» – 1 млрд. 364 млн рублей, МП «Общественный транспорт в городе Рязани» – 604 млн рублей.

До начала слушаний поступило 5 предложений к проекту бюджета, они включены в итоговый документ слушаний. Также с вопросами и предложениями выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители города – обращения касались благоустройства города, реализации муниципальной программы «Окраины» и Программы поддержки местных инициатив. Предложения будут рассмотрены и включены в итоговый документ публичных слушаний.

