Невролог Тархов рассказал, какая головная боль требует обращения к врачу

Невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Дмитрий Тархов рассказал «Доктору Питер», при каких видах головной боли нужно обязательно обратиться к врачу.

При головной боли напряжённого типа таблетку можно принять без опасений. Однако есть ситуации, когда стоит обратиться к специалисту:

— если головная боль не проходит, несмотря на приём обезболивающего препарата из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС);

— если боль локализуется в одном месте или ощущается только с одной стороны;

— если головная боль сопровождается дополнительными симптомами, такими как тошнота, рвота или головокружение;

— если головная боль приводит к угнетению сознания, в этом случае требуется экстренная медицинская помощь.