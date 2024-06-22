Суббота, 22 июня, 2024

Невролог Тархов рассказал, какая головная боль требует обращения к врачу

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от benzoix на Freepik

Невролог, заведующий отделением НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Дмитрий Тархов рассказал «Доктору Питер», при каких видах головной боли нужно обязательно обратиться к врачу.

При головной боли напряжённого типа таблетку можно принять без опасений. Однако есть ситуации, когда стоит обратиться к специалисту:

— если головная боль не проходит, несмотря на приём обезболивающего препарата из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС);

— если боль локализуется в одном месте или ощущается только с одной стороны;

— если головная боль сопровождается дополнительными симптомами, такими как тошнота, рвота или головокружение;

— если головная боль приводит к угнетению сознания, в этом случае требуется экстренная медицинская помощь.

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