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Пятница, 12 ноября, 2021
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Невролог назвала новое осложнение после перенесённого COVID-19

Александр Ильин

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Невролог Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Яна Кушнир рассказала о новом осложнении после коронавируса, на которое жалуются многие переболевшие. Об этом пишет «Московский Комсомолец». 

Так, человек ощущает в течение продолжительного времени жгучую боль в руках и ногах. По словам доктора, это происходит из-за того, что коронавирус провоцирует тромбоз и влияет на эндотелий сосуда. 

Уточняется, что такое осложнение проявляется спустя около 3 недель после выздоровления. Причём в первое время жгучая боль носит эпизодический характер, а затем начинает мучить постоянно. 

Как пояснила Кушнир, симптомы обычно проходят спустя полгода. 

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