Невролог назвала новое осложнение после перенесённого COVID-19

Невролог Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Яна Кушнир рассказала о новом осложнении после коронавируса, на которое жалуются многие переболевшие. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Так, человек ощущает в течение продолжительного времени жгучую боль в руках и ногах. По словам доктора, это происходит из-за того, что коронавирус провоцирует тромбоз и влияет на эндотелий сосуда.

Уточняется, что такое осложнение проявляется спустя около 3 недель после выздоровления. Причём в первое время жгучая боль носит эпизодический характер, а затем начинает мучить постоянно.

Как пояснила Кушнир, симптомы обычно проходят спустя полгода.