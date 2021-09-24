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Пятница, 24 сентября, 2021
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Нетрезвый житель Михайловского района пытался зарезать супругу кухонным ножом

Александр Ильин
Нетрезвый житель Михайловского района пытался зарезать супругу кухонным ножом

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В селе Щетиновка Михайловского района Рязанской области 55-летний мужчина угрожал убийством своей 51-летней супруге. Об этом сообщают в УМВД по региону.

Вызов в полицию поступил от жены подозреваемого, которая сказала, что её муж пришёл домой в нетрезвом состоянии и угрожает расправиться с ней кухонным ножом. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали буяна.

По предварительным данным, мужчина, будучи пьяным, начал подозревать женщину в супружеской измене. После того, как она упрекнула его в распитии спиртного, он взялся за нож. Успокоить мужчину пытались сбежавшиеся на крики родственники. В конце концов, кровавую ссору предотвратили полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет лишения свободы или исправительные работы на аналогичный срок. 

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