Нетрезвый житель Михайловского района пытался зарезать супругу кухонным ножом

В селе Щетиновка Михайловского района Рязанской области 55-летний мужчина угрожал убийством своей 51-летней супруге. Об этом сообщают в УМВД по региону.

Вызов в полицию поступил от жены подозреваемого, которая сказала, что её муж пришёл домой в нетрезвом состоянии и угрожает расправиться с ней кухонным ножом. Прибывшие на место сотрудники правопорядка задержали буяна.

По предварительным данным, мужчина, будучи пьяным, начал подозревать женщину в супружеской измене. После того, как она упрекнула его в распитии спиртного, он взялся за нож. Успокоить мужчину пытались сбежавшиеся на крики родственники. В конце концов, кровавую ссору предотвратили полицейские.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет лишения свободы или исправительные работы на аналогичный срок.