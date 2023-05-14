Нетрезвый водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Башкирии

В Альшеевском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщил в телеграм-канале главный госинспектор БДД республики Владимир Севастьянов.

Труп мужчины обнаружили в селе Шафраново около трёх часов ночи. 63-летний пешеход погиб после наезда автомобиля, водитель скрылся с места ДТП.

На месте происшествия осталось зеркало от машины. Сам ВАЗ-2107 нашли брошенным в лесу в трёх километрах от села Слак. 24-летний местный житель, управлявший машиной, признался в наезде.

Освидетельствование показало наличие 0.205 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. По словам мужчины, пешеход появился на дороге внезапно. После того как он совершил наезд, испугался и скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.