Воскресенье, 14 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Нетрезвый водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Башкирии

7info
Фото: t.me/V_Sevastyanov

В Альшеевском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Об этом сообщил в телеграм-канале главный госинспектор БДД республики Владимир Севастьянов.

Труп мужчины обнаружили в селе Шафраново около трёх часов ночи. 63-летний пешеход погиб после наезда автомобиля, водитель скрылся с места ДТП.

На месте происшествия осталось зеркало от машины. Сам ВАЗ-2107 нашли брошенным в лесу в трёх километрах от села Слак. 24-летний местный житель, управлявший машиной, признался в наезде.

Освидетельствование показало наличие 0.205 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. По словам мужчины, пешеход появился на дороге внезапно. После того как он совершил наезд, испугался и скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Шведская певица Loreen стала победителем «Евровидения» во второй раз

Loreen набрала по итогам голосования зрителей и жюри 583 балла.

На выезде из Рязани легковушка врезалась в разделительный островок и опрокинулась

Машина пролетела около 30 метров и осталась лежать вверх колёсами.

Пикет в защиту животных прошёл в Рязани 13 мая

Неравнодушные рязанцы в субботу, 13 мая, вышли на пикет в защиту животных в Центральный парк культуры и отдыха. Об этом сообщается в группе Зоозащита Рязань ВКонтакте. Мероприятие против поправок в федеральный закон, который позволит умерщвлять бездомных животных, было согласовано только на 100 человек, а могло прийти ещё больше,...

SuperJob: Отпуск не по карману почти каждому третьему рязанцу

В среднем рязанец может позволить себе потратить 44 тысячи рублей на человека на недельный отпуск.

На сельхозземлях в Рязанском районе обнаружили свалку строительных и бытовых отходов

Часть земельного участка заросла сорняками.

Субботник барсуков попал в объектив фотоловушки в Окском заповеднике

Звери чистят выходы из норы и приносят сухие листья на подстилку.

С 15 мая по нескольким адресам в Рязани не будет горячей воды

Под отключения попадут жилые дома, гимназия и школа.

Руководитель шоу-балета «Эмоушен» Алёшина скончалась от травм, полученных в ДТП

ДТП случилось вечером 10 мая в Щёкинском районе Тульской области. В столкновении 5 машин погиб 22-летний мужчина, 8 человек получили травмы.

Пророк с Донбасса заявил, что Зеленского «скоро не будет»

Зеленский совсем скоро растеряет весь свой авторитет и утратит власть.

Китайский провидец предрёк череду заказных политических убийств

Китайский провидец Рэймонд Ло не остался в стороне от стремительно меняющейся геополитической обстановки и оставил свой прогноз на 2023 год.

Пропавший в Туле 21-летний студент из Воронежа найден мёртвым 13 мая

Обстоятельства смерти молодого человека поисковики не сообщают.

Не рассказывайте о своих снах 14 мая: что нельзя делать на Еремея Запрягальника

Что нельзя и что можно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации