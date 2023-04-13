Несколько улиц Рязани 13 апреля останутся без холодной воды

В четверг, 13 апреля, на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду.

С 9 до 18 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. Бирюзова, д. 1в (ООО «Технопресс»), д. 1в лит. Л (ООО «Станкоартель»), д. 1г (Рязань Лада), д. 1г стр. 2 (автосервис), д. 1г стр. 4 (автосервис), д. 2 (РКЭ);

ул. Интернациональная, д. 3 к2, д. 4 к1, д. 3 к1 (д/сад №120).

С 9:30 до 14 часов холодную воду отключат по адресам:

2-й Школьный переулок, д. 1;

Первомайский проспект, д. 62 к1 (школа №39), д. 64 к1, д. 64 к2, д. 64 к3, д. 64, д. 66 к1, д. 66 к2.

Техническую воду будут подвозить с 10 часов к дому 62 к1 по Первомайскому проспекту.

С 9:30 до 17 часов холодной воды не будет по адресам:

ул. 1-я Линия, д. 28а, д. 30, д. 30А;

ул. 2-я Линия, д. 9;

ул. 4-я Линия, д. 34;

ул. Ленинского Комсомола, д. 21, 23, 27;

ул. Пушкина, д. 39 к1, ул. Стройкова, д. 25, 30, 34, 38.

Подвоз технической воды организуют с 11 часов к дому 25 по улице Стройкова.

«Водоканал города Рязани» проведёт ремонт водопровода.