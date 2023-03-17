Пятница, 17 марта, 2023
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Несколько проектов из Рязанской области заявились на премию «Умный город»

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Проекты из Рязанской области поборются за звание победителей премии «Умный город».

Это национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Её утвердили в 2023 году, чтобы выявить и продвинуть лучшие практики, поддержать диалог бизнеса и государства и популяризовать возможности и перспективы проекта «Умный город» среди россиян. Напомним, этот проект реализуется при поддержке Минстроя и Минцифры РФ в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».
Победителей определят в 30 персональных, отраслевых и специальных номинациях. Выбирать будут из проектов, реализованных в муниципалитетах с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

Награждение пройдёт 13-14 апреля в Красноярске. В эти же дни, помимо торжественной церемонии, запланировано пленарное заседание. На нём представители отраслевых министерств, федеральных институтах поделятся информацией о механизмах финансирования разработки и внедрения решений для умных городов. Также будет работать выставка с проектами цифровизации городского хозяйства.

От нашего региона заявки направлены по номинациям городская среда, геоинформационные технологии, инфраструктура, здравоохранение, туризм, предпринимательство и инвестиции, высшая школа.

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