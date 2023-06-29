Несколько городских маршрутов в Рязани отменены или изменены

В Рязани изменили или отменили ряд маршрутов городского транспорта. Приказы опубликованы на сайте администрации.

Так, с 1 мая номер маршрута 68М2 изменён на 68М3, увеличено максимальное количество ТС среднего класса с 15 до 17 единиц.

С 16 июня классы ТС на маршруте 58М2 изменены с малого на средний, малый. Максимальное количество ТС изменено с 30 единиц малого класса на 7 единиц среднего класса и 13 единиц малого класса.

С 23 июня отменён маршрут 57аМ3 Улица Новоселов, 60 – Божатково.

С 28 июня отменены маршруты 55М2 ДПР-5 – ОЦ «Ситники», 82М2 ТЦ «Круиз» – Октябрьский городок, 91М2 ТРЦ М5 Молл – мкр. №1 (Д-П), 96М2 ДПР-5 – БЦ «Олимп».