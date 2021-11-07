Несколько эффективных способов справиться с осенней хандрой

Поздняя осень с ее пасмурными, короткими днями и промозглой, ветреной погодой довольно часто влияет на наше настроение. Сплин — штука привязчивая и не очень приятная. В голову лезут мрачные мысли, мы срываемся на окружающих, недовольны собой и нервно ищем выхода из внезапно возникшего тупика.

Но решение проблемы совсем рядом, ведь ноябрьскую хандру можно победить самыми различными способами. Именно о них мы поговорим в этом небольшом обзоре.

И все пойдет по плану

Для начала стоит навести порядок в собственной голове. Например, определиться, что необходимо сделать по дому и работе в ближайшие дни, неделю, месяц. В список важных планов могут войти как встречи с близкими людьми, так и приятные мелочи личного характера — визит в салон красоты или поездка в автосервис для плановой диагностики машины.

Для того, чтобы последовательно выполнить намеченное, психологи советуют разделить задуманные действия на четыре небольших группы: важнейшие и срочные, не слишком важные, но срочные, важные но не срочные и наконец хлопоты, которые можно отложить всерьез и надолго, без ущерба для себя и близких. Такое детальное планирование уже само по себе отвлечет от грустных переживаний, настроив мозг на позитив и скорое выполнение поставленных задач.

Гастрономический прогноз

Отличный путь вернуть бодрое расположение духа — навести порядок в доме, провести инвентаризацию гардероба, устроить большую стирку или до блеска натереть всю сантехнику, включая водопроводные краны. Восстановленный собственными руками уют в доме очень быстро расцветит окружающую действительность новыми светлыми красками. Если в квартире плохо топят, наденьте шерстяные носки, закутайтесь в теплый плед, либо включите обогреватель и просто вспомните про жизненные моменты или занятия, которые вам приносят наибольшее удовольствие.

Допустим, вы не фанат масштабной уборки, значит, пора совершить марш-бросок на кухню и приготовить что-нибудь вкусненькое. Речь может идти как о коронном блюде, так и об опробовании нового рецепта. Поддержка, а тем более, посильная помощь окружающих в этих гастрономических изысканиях только усилит ожидаемый эффект.

Свидание с искусством

Если кулинарные манипуляции — не ваш конек, значит самое время обратиться к пище духовной. Немного поройтесь в памяти и, наверняка, совсем скоро там обнаружится солидный список непрочитанных книг и непросмотренных фильмов.

В эпоху гаджетов за этими удовольствиями не нужно далеко ходить. А если наш читатель — обладатель солидной библиотеки или опытный коллекционер-синефил, то в этом случае встреча с искусством будет еще более яркой.

Гулять так гулять!

А тем, кому даже не очень продолжительное сидение в четырех стенах навивает тоску, советуем как можно скорее отправляться на улицу. Прогулка на свежем воздухе — легко снимает стресс и заставляет забыть про уныние и усталость. Пока не выпал снег, можно пробежаться трусцой или прокатиться по своему кварталу на велосипеде, дойти до ближайшего к дому парку или скверу, коих в Рязани предостаточно. А если выпал погожий солнечный денек, то насладиться приятной улыбкой поздней осени можно даже в обычном городском пейзаже.

Ну и никогда не забывайте о том, что создать приподнятое настроение в большинстве случаев помогает общение с близкими людьми и домашними питомцами.