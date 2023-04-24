Звезда шоу «Битва экстрасенсов», популярная шаманка Кажетта пообещала некоторым знакам зодиака очень сложное окончание весны. Проблемы ожидаются как в личной жизни, так и в финансовой сфере.

Начеку нужно быть Овнам, они рискуют оказаться в долговой яме. Беды не обойдут сферы дружбы и любви.

Близнецам провидица советует стать серьёзнее и более ответственно относиться к работе. Недоработки могут заметить большие начальники, и тогда всё закончится очень плачевно. Доводите проекты до конца и не полагайтесь на авось. Ещё Близнецам нужно обратить внимание на своё самочувствие.

Весной у Весов наступил важный судьбоносный момент. Им нужно научиться сдерживать эмоции и не прогибаться под партнёра в личных отношениях, тогда серьезных проблем можно будет избежать, передаёт слова шаманки Кажетты StarHit.