spot_img
Понедельник, 24 апреля, 2023

Неприятный конец весны звезда «Битвы экстрасенсов» пообещала трём знакам

Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot
Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot

Звезда шоу «Битва экстрасенсов», популярная шаманка Кажетта пообещала некоторым знакам зодиака очень сложное окончание весны. Проблемы ожидаются как в личной жизни, так и в финансовой сфере.

Начеку нужно быть Овнам, они рискуют оказаться в долговой яме. Беды не обойдут сферы дружбы и любви.

Близнецам провидица советует стать серьёзнее и более ответственно относиться к работе. Недоработки могут заметить большие начальники, и тогда всё закончится очень плачевно. Доводите проекты до конца и не полагайтесь на авось. Ещё Близнецам нужно обратить внимание на своё самочувствие.

Весной у Весов наступил важный судьбоносный момент. Им нужно научиться сдерживать эмоции и не прогибаться под партнёра в личных отношениях, тогда серьезных проблем можно будет избежать, передаёт слова шаманки Кажетты StarHit.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации