Немецкий эксперт спрогнозировал курс Берлина в отношении Москвы при новом правительстве

Новый кабинет ФРГ будет придерживаться текущего курса в отношении России, но уровень связей зависит от общей европейской политики. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм.

«Перед Германией не стоит выбор говорить с Россией или нет. Нам всегда нужно говорить с Россией. Исходя из этого и формируется политика страны на этом направлении — чтобы иметь нормальные рабочие связи с Москвой. И это не зависит от партии», — отметил эксперт.

Он уточнил: вопрос в том, на каком уровне будут эти отношения при новом канцлере. Это зависит от общей политической ситуации в Евросоюзе, от европейской безопасности, уточнил Райнхард Крумм.

«Я ожидаю нормальных отношений между нашими странами. Но, как вы знаете, к сожалению, это зависит не только от Германии», — констатировал глава регионального офиса фонда Фридриха Эберта.

При этом, по его словам, «все в Германии прекрасно понимают, что есть проблемы, которые можно решить только вместе с Россией».

Парламентские выборы в ФРГ прошли 26 сентября 2021 года. С тех пор партии ведут коалиционные переговоры по формированию нового правительства. Пока больше всего шансов, по мнению Райнхарда Крумма, у коалиции «Светофор» с участием СвДП, «Зеленых» и СДПГ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:«Перед Германией не стоит выбор, говорить с Россией или нет»