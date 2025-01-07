Оружейная компания Rheinmetall приступила к поставке современных боевых машин пехоты (БМП) Lynx для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор концерна Армин Паппергер. Как пишет URA.RU, ранее эту технику заказала Венгрия на сумму свыше 2 миллиардов евро, интерес к Lynx также проявляют США и другие европейские страны.

По словам Армина Паппергера, Rheinmetall не только передаст Украине первые БМП Lynx уже в этом году, но и планирует начать производство этих машин на территории самой страны.

«Мы хотим передать первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — заявил Паппергер немецкому телеканалу Hartpunkt.

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Компания уже начала строительство завода в Украине, который займется производством техники Lynx.

Что известно о БМП Lynx

БМП Lynx разработана для уничтожения пехоты и легкобронированных целей. Машина оснащена мощным вооружением, включая пушки и пулеметы, а также имеет современную броню, способную защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколков артиллерийских снарядов и бомб.

Ключевые характеристики Lynx:

Максимальная скорость: до 80 км/ч.

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Экипаж и десант: 3 члена экипажа + до 9 солдат пехотной группы.

Размеры:

Высота — 3,73 м.

Длина — 8,49 м.

Ширина — 3,8 м.

Вес: 45 тонн.

Кроме того, семейство Lynx включает модель Lynx 120 — лёгкий танк, который сочетает шасси Lynx KF41 с новой башней, оснащённой гладкоствольной пушкой. Этот гибрид предназначен для огневой поддержки и борьбы с танками.

БМП Lynx KF41 впервые была представлена на международной выставке Eurosatory в Париже в июне 2018 года.

Венгрия уже приобрела технику на сумму более 2 миллиардов евро.

Lynx рассматривается в рамках обновления парков БМП в Австралии, Словакии и других странах Европы.

В США концерн Rheinmetall участвует в конкурсе на создание опционально пилотируемой боевой машины (OMFV).

Таким образом, Lynx является востребованной платформой на мировом рынке вооружений благодаря своим современным характеристикам и возможностям адаптации под различные задачи.