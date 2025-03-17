Нелегальный кредитор маскировался под лизинговую компанию в Рязанской области

В Рязанской области работала фирма, которая выдавала займы под залог автомобилей, хотя не имела соответствующей лицензии. Информацию для проверки ее деятельности эксперты Банка России передали в прокуратуру. Об этом сообщат пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Компания использовала схему обратного лизинга. В этом случае с клиентом заключают несколько договоров. По одному из них человек продает свой автомобиль фирме, по второму сразу же берет его в лизинг. Он продолжает ездить на машине, но выплачивает аренду, а после окончания договора выкупает транспортное средство обратно.

«Схема опасна тем, что проценты и неустойки по лизингу, в отличие от кредитов и займов, ничем не ограничены. И нелегальные кредиторы могут прописывать огромные штрафы и пени. Также они могут расторгнуть договор даже при минимальной просрочке. В итоге человек теряет право выкупа и лишается имущества, которое до этого продал по цене ниже рыночной», — предупреждает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Всего в 2024 году эксперты Банка России выявили четырех нелегальных кредиторов, которые работали на территории региона. Проверить, имеет ли компания право оказывать финансовые услуги, можно на сайте регулятора.

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Организации, в чьей деятельности Банк России видит признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, а это черные кредиторы, финансовые пирамиды, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, вносят в соответствующий список. Сейчас в нем более 20,8 тысяч организаций, причем как фирмы с традиционными офисами, так и интернет-проекты, не имеющие географических границ.