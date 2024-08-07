Среда, 7 августа, 2024

Нейросеть «оживила» легендарного Юрия Никулина

Автор: 7info

Опубликовано

Кадр из фильма «Манюня. Приключения в Москве».

В России с помощью нейросети «оживили» легендарного артиста, клоуна Юрия Никулина. Зрители смогли увидеть его в фильме Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве».

Картина вышла в мае, но до сих пор в Сети появляются различные комментарии по поводу появления умершего артиста на экране.

Внук клоуна, которого тоже зовут Юрий, в беседе с «Абзацем» дал ответ зрителям. По его словам, угодить всем невозможно. Также нейросеть не смогла добиться стопроцентной схожести с артистом.

— Итоговый результат — напоминание о человеке, которого давно нет. Для нового поколения это возможность познакомиться с актёром. Все согласования происходили с нашей семьёй, — рассказал Юрий.

Кадры появились в фильме только после согласования с семьёй артиста.

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