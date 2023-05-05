Небесный защитник

Почти 400 Героев СССР и России родились на Рязанщине, или же связаны с ней самым непосредственным образом. Один из них — похороненный на аллее Славы Скорбященского кладбища Рязани лётчик Геннадий Яхнов.

Старое знакомство

Моё знакомство с Яхновым состоялось перед празднованием 60-й годовщины нашей великой Победы. Я тогда был корреспондентом газеты «Рязанская семёрка» и получил редакционное задание: написать об этом человеке статью, чтобы опубликовать её перед 9 мая.

Геннадий Михайлович встретил меня очень и очень любезно. Я ещё подумал, что в иных семьях к родственникам не относятся так тепло и душевно. Но вот рассказать о себе он тогда категорически отказался. «Напиши, Евгений, — попросил он меня, — о моём друге Василии Степановиче Петрове. Его судьба, о которой мало кто знает, потрясает даже ветеранов. Потеряв на войне обе руки, артиллерист Петров смог вернуться на фронт и встретить Победу в Берлине дважды Героем СССР».

Просьбу Яхнова я выполнил. Статья о Василии Петрове, памятник которому стоит в Тамбове, была опубликована. Но и после этого поведать о своей судьбе Геннадий Михайлович не захотел. Попросил написать ещё о нескольких его знакомых ветеранах. «Вот после этого, Евгений, — Геннадий Михайлович крепко пожал мне руку, — расскажешь и обо мне».

В следующий раз я пришёл к Яхнову домой 25 августа 2006 года. Эта дата могла и забыться, но Геннадий Михайлович поставил её на опубликованной в 2002 году книге «Небо в огне», которую он сам написал и мне подарил.

К тому августу 2006 уже были опубликованы мои статьи почти о всех людях, о которых просил Яхнов. И Геннадий Михайлович, наконец то, согласился дать интервью. А подробности нашего с ним знакомства я раскрыл потому, что они, на мой взгляд, характеризуют этого человека очень в значительной степени. Даже без слов было понятно, что Яхнов относится к той редкостной категории личностей, которые думают сначала о других, а потом о себе.

Боевой путь

В Рязани Геннадий Яхнов жил с 1978 года. Долгое время входил в состав руководства Рязанским областным советом ветеранов и авторитет его среди участников войны был непререкаем. Знали, что Геннадий Михайлович защищал Родину в небе. Заявление с просьбой направить его в военную летную школу он подал летом 1937 года, откликнувшись на призыв ЦК ВЛКСМ «Молодежь — на самолёты!».

В 1939 году в звании младшего лейтенанта был назначен в истребительный авиационный полк, базировавшийся в районе города Полоцка, что в Белоруссии. В то же время там служил в системе ПВО и был командиром зенитно-артиллерийской батареи мой отец, старшина Дмитрий Акимович Данилин. Хотя Геннадий Михайлович его не вспомнил, оба они защищали тогда одно и то же белорусское небо.

22 июня 1941 года подразделение, в котором служил Дмитрий Данилин, было разгромлено авиацией немцев. Оставшиеся в живых бойцы с моим отцом во главе до центральной России тащили одно единственное зенитное орудие без снарядов. А потом — битва за Москву. И дальнейший боевой путь, закончившийся общей Победой.

А лётчики воинского подразделения, в котором служил Яхнов, рано утром 22 июня обнаружили немецкий самолёт-разведчик. Вылетели на перехват и уйти врагу не удалось. Но как только наши истребители приземлились, в небе показались 27 немецких бомбардировщиков «хейнкель» под прикрытием четырёх «мессеров». «Подняться им навстречу смогла только дежурная пара наших И-16, — рассказывал Геннадий Михайлович, — потому что все остальные только-только приземлились после выполнения задания по уничтожению разведчика. Лейтенант Тимошенко вступил в бой с „мессерами“. А капитан Гудимов огнём из всех точек с короткой дистанции поджёг тот бомбардировщик, который замыкал строй. Потом резко ушёл вниз и с крутого кобрирования таранил ведущий самолёт из группы „хейнкелей“. Немецкие лётчики такого исхода совершенно не ожидали. Их строй тут же рассыпался. Они сбросили бомбы вслепую, куда придётся, и ни одна из них в стратегически важную цель не попала».

Капитан Степан Гудимов геройски погиб в первый же день войны. Его пример на всю жизнь стал для Яхнова мерилом любви к Родине, исполнения воинского долга, бесстрашия и ненависти к врагу.

В апреле 1944 года майор Г. М. Яхнов был представлен к званию Героя Советского Союза. К тому времени он совершил около 600 боевых вылетов разного назначения. 34 раза сопровождал отправляемые на задания наши бомбардировщики и штурмовики. Подавил огонь 6 зенитно-артиллерийских батарей, уничтожил 16 фашистских самолётов в воздушном бою. 47 раз летал на штурмовку наземных войск и аэродромов противника и сжёг 11 самолётов немцев, находящихся на земле.

В мае 1944 года майора Яхнова назначили заместителем командира истребительного авиационного полка. А 22 августа того же года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками», ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Последний боевой вылет Яхнов совершил в мае 1945 года. И встретил День Победы в Латвии, на аэродроме Резекне. После чего продолжил службу в военной авиации. В 1952-м, уже будучи полковником, служил военным советником в Болгарии. Потом окончил Высшие курсы командиров дивизий при Военно-Воздушной академии и в 1956 году был назначен заместителем командира дивизии. Служил недалеко от родины Юрия Гагарина на Смоленщине. Одним из первых кадровых военных в стране освоил реактивный истребитель МиГ-19. А в 1958 году по состоянию здоровья был списан с лётной работы и в том же году ушёл в отставку.

Два сердца

Геннадий Михайлович рассказывал мне, что с самого раннего детства очень-очень любил небо. И когда переезжал по жилому обмену в Рязань, специально выбрал ту квартиру, что на самом высоком 9-м этаже. Каждое утро Геннадий Михайлович выходил на балкон своей девятиэтажки на улице Свободы и любовался небесной лазурью. Бодрящий воздух словно возвращал его в детство и Яхнов осознавал, что любовь к небу нисколько в нём не угасла. «Вот где-то высоко оставил за собой медленно тающий след невидимый в лучах солнца самолёт, — писал он в своем дневнике. — Пусть он спокойно летит и бережно несёт на своих крыльях мечты два сердца — пилота и моё. Пусть!»

Евгений Данилин