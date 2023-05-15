Понедельник, 15 мая, 2023
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Неадекватный мужчина изнасиловал и избил девушку в Балтийске

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В Балтийске Калининградской области неадекватный мужчина изнасиловал девушку. Об этом, ссылаясь на свидетельницу происшествия, сообщает «Клопс».

Очевидица нападения трудится в местном отделении одного из предприятий ЖКХ. В воскресенье, 14 мая, около 6 утра, она шла по территории и услышала голос. Сначала Екатерина подумала, что это может быть компания, собравшаяся выпить, но после услышала слова девушки: «Ай, крапива, больно». Женщина предположила, что в кустах уединилась парочка.

Тревогу она подняла лишь когда услышала крик: «Помогите!»

— Потом смотрю, а у парня руки все в крови. И бьёт прямо не останавливаясь, где-то ударов 30 было», — вспоминает женщина.

Екатерина вызвала полицию, нападавшего поймали местные мужчины.

— Он её, знаете, насиловал и кулаками бил. У неё были лосины спущены, лицо всё в крови, — рассказывает свидетельница.

По предположению женщины, насильник был в неадекватном состоянии, возможно под действием наркотиков.

Пострадавшая рассказала, что не кричала сразу, так как сильно испугалась.

Изнасилованная девушка в больнице, полиция пообещала журналистам дать комментарии позднее.

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