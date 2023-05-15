Неадекватный мужчина изнасиловал и избил девушку в Балтийске

В Балтийске Калининградской области неадекватный мужчина изнасиловал девушку. Об этом, ссылаясь на свидетельницу происшествия, сообщает «Клопс».

Очевидица нападения трудится в местном отделении одного из предприятий ЖКХ. В воскресенье, 14 мая, около 6 утра, она шла по территории и услышала голос. Сначала Екатерина подумала, что это может быть компания, собравшаяся выпить, но после услышала слова девушки: «Ай, крапива, больно». Женщина предположила, что в кустах уединилась парочка.

Тревогу она подняла лишь когда услышала крик: «Помогите!»

— Потом смотрю, а у парня руки все в крови. И бьёт прямо не останавливаясь, где-то ударов 30 было», — вспоминает женщина.

Екатерина вызвала полицию, нападавшего поймали местные мужчины.

— Он её, знаете, насиловал и кулаками бил. У неё были лосины спущены, лицо всё в крови, — рассказывает свидетельница.

По предположению женщины, насильник был в неадекватном состоянии, возможно под действием наркотиков.

Пострадавшая рассказала, что не кричала сразу, так как сильно испугалась.

Изнасилованная девушка в больнице, полиция пообещала журналистам дать комментарии позднее.