Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями

Далеко не все евростолицы горят желанием форсировать работу по наполнению десятого пакета санкций против России. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
Кроме того, по его словам, ряд решений Брюсселя будет иметь отложенный негативный эффект для самого Евросоюза. Например, экономический ущерб вследствие вступающего в силу 5 февраля эмбарго на закупку российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.
Напомним, ЕС планирует согласовать десятый пакет санкций до конца февраля. Ограничительные меры могут коснуться атомной отрасли. Ряд банков отключат от SWIFT.
В интервью «Известиям» дипломат также рассказал о потенциале западных поставок оружия на Украину и планах Брюсселя по конфискации российских активов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram