Четверг, 19 января, 2023
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Не все страны ЕС решили ускорять работу над новыми санкциями

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Далеко не все евростолицы горят желанием форсировать работу по наполнению десятого пакета санкций против России. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«Главная причина — в осознании провала санкционной стратегии ЕС. Здесь были уверены, что односторонние ограничения спровоцируют стремительную дестабилизацию экономической ситуации в России, заставят прекратить СВО. В действительности же принятые меры привели к крайне болезненным последствиям для самого Евросоюза: энергетическому кризису, рекордной инфляции, рецессии», — отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, ряд решений Брюсселя будет иметь отложенный негативный эффект для самого Евросоюза. Например, экономический ущерб вследствие вступающего в силу 5 февраля эмбарго на закупку российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

«Все это в совокупности, если заботиться о национальных интересах и принимать рациональные решения, должно было бы заставить страны-члены одуматься. Однако, увы, оснований для подобного рода прогнозов у нас нет. Безоговорочная поддержка Киева в сочетании с повсеместным давлением на Россию превратились в консолидирующее начало для ЕС, и поставить это под сомнение сегодня вряд ли кто из евростолиц осмелится», — добавил Кирилл Логвинов.

Напомним, ЕС планирует согласовать десятый пакет санкций до конца февраля. Ограничительные меры могут коснуться атомной отрасли. Ряд банков отключат от SWIFT.

В интервью «Известиям» дипломат также рассказал о потенциале западных поставок оружия на Украину и планах Брюсселя по конфискации российских активов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»

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